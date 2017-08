Arran propone la expropiación de las principales empresas y activos turísticos de España

Para "poner los beneficios económicos al servicio de toda la población"

Autobús atacado. Foto: Archivo

Arran ha expuesto en un manifiesto su deseo de expropiar las principales empresas y activos turísticos del país con el objetivo de "poner los beneficios económicos que generan al servicio de toda la población".

A esta propuesta se suman otras como el abandono de la emisión licencias de actividad para hoteles y empresas vinculadas al turismo, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de los impuestos a las empresas del sector turístico y la prohibición de las empresas relacionadas con el alquiler de pisos turísticos como Airbnb.

Igualmente, la entidad ha denunciado un sistema turístico que "responde a un modelo capitalista que está concentrando los beneficios en muy pocas manos y provocando la destrucción de nuestro territorio" y ha lamentado la subida del precio del alquiler a raíz del modelo turístico actual.

Asimismo, Arran ha criticado el concepto de 'turismofobia' y lo ha calificado como "concepto inventado" que "criminaliza a las víctimas del conflicto". Además, ha afirmado no estar en contra de los turistas ni del turismo porque "ellos también lo son" y "viajar puede ser una actividad humana muy enriquecedora".

Otegi no comparte la violencia

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha rechazado las acciones violentas que se están produciendo en Cataluña para protestar contra el modelo turístico, y cree que no habrá incidentes en las manifestaciones convocadas en Euskadi por Ernai, las juventudes de Sortu.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la capital guipuzcoana, Otegi ha señalado que defender un debate sobre modelo turístico "no es estar contra el turismo", y ha reconocido que éste es "una fuente de riqueza", que tiene "un peso importante en el PIB vasco y en el PIB guipuzcoano, pero hay que regularlo". "Evidentemente, no estaremos en el turismo 'Go home', pero tampoco en el 'Aquí no pasa nada, no tenemos problemas'. Ésa es la posición de EH Bildu de verdad y no la que algunos quieren hacer creer", ha apuntado.

PUBLICIDAD