El último cartucho de Puigdemont: esconder el referéndum tras unas elecciones anticipadas el 1-O

Yo es que no lo entiendo, o quizás no estoy capacitado para entenderlo que es peor.



Me pregunto: ¿Si esta panda de ilustrados, se salta la ley y la constitución constantemente, qué hacen en la calle. No deberían estar entre rejas desde hace mucho tiempo?



¿Y si no se saltan la legalidad, por que no dejarlos en paz?



Mariano; tu dejadez la está liando parda.



Me temo que esta vez no te va a servir hablar de Venezuela ni otras estupideces similares de las que te escriben para tapar la mierda.



Con Cataluña tienes que tomar decisiones ya. Y me temo que no las estás tomando.