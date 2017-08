El PSOE sube cinco puntos tras la vuelta de Sánchez y se acerca al PP, según el CIS

Hombre, si me dijeran que el PP baja 5 puntos o mucho más no me sorprendería para nada. Lo que me parece absolutamente surrealista es que el PSOE de Sánchez suba 5 puntos por méritos propios. Vamos, después de lo que llevamos visto durante dos años, esto parece más un chiste de humor negro sobre la España regional profunda y rencorosa que una noticia sobre política seria de un país moderno. Menuda llevamos encima los paganinis y las paganinis...