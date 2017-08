Joan Baldoví: "Cataluña es el gran problema político de la democracia"

"El pacto es factible porque Sánchez ahora tiene menos ataduras"

"El PP solo puede regenerarse desde la oposición y tras una travesía"

Joan Baldoví, diputado y portavoz de Compromís en el Congreso. Imagen: Nacho Martín

Cuando a Joan Baldoví i Roda (Sueca, Valencia 1958) le preguntas, a bocajarro, cómo se siente al ser, según el CIS, el político mejor valorado de España, aunque no llegue al aprobado, sonríe ampliamente y dice que eso le da "un plus de responsabilidad ante sus electores".

Afirma que tal vez el secreto de su éxito está en huir de los estereotipos y en buscar alternativas dialogando y añade irónicamente que, en su época, "con un 4,5 se aprobaba selectividad", haciendo honor a su profesión de maestro de escuela. Es un hombre afable y cordial, muy correcto y educado en las formas, pero implacable en el fondo, que huye de hacer gestos solo de cara a la galería. Mantiene un discurso sencillo, muy pedagógico, de izquierdas, pegado a la tierra, aunque no pierde de vista ni por un instante su alianza con Podemos. Es la cara y la voz de Compromís en el Congreso, un valencianista convencido que tomó su bautismo de fe en política como militante del Bloc Nacionalista Valencià y ha sido casi todo lo que se puede ser en la cosa pública, desde concejal a alcalde, hasta diputado nacional ya en las pasadas legislaturas.

No es independentista, aunque a la hora de buscar responsabilidades sobre lo que ocurre en Cataluña opta por la equidistancia y reparte por igual a Rajoy y a Puigdemont. Dice que habrá referéndum y que al día siguiente debe empezar la política, "porque es el mayor problema que ha habido en toda la etapa democrática y la solución no es ni la represión ni los tribunales". Acusa a Rajoy de mentir en su declaración ante el tribunal y cree que la regeneración del PP, tras los casos de corrupción, solo podrá producirse cuando pasen a la oposición y tras una larga travesía del desierto. Cree que se aprobarán los presupuestos y augura una legislatura larga.

¿Cómo valora que el paro se haya situado en su nivel más bajo en los últimos años? ¿Es sólo un espejismo estacional o algo más?

A mí siempre me alegra que descienda el paro. Yo no soy del cuanto peor, mejor, sino del cuanto mejor, mejor, pero hay mucho de estacionalidad en esas cifras. Es verdad que el paro desciende, pero la masa salarial no crece y es necesario que parte de la riqueza que se está generando llegue a los bolsillos de la gente que la produce. Entiendo que el Gobierno quiera sacar pecho con cifras que les pueden beneficiar para amortiguar el peso de la losa de la corrupción del PP, pero lo cierto es que cada vez hay más gente que no llega a final de mes.

Pues da la sensación de que la corrupción no le pasa factura electoral al PP, mientras la situación económica es un plus si va bien, ¿no?

Rajoy ha tenido una coyuntura magnífica para mejorar sus resultados económicos: unos precios del petróleo y unos tipos de interés muy bajos, combinados con unos salarios que no han crecido, pero yo espero que la gente se convenza de que ese partido necesita una regeneración a fondo y eso sólo lo puede hacer desde la oposición. El PP sigue más pendiente de ocultar sus casos de corrupción que de gobernar y por eso necesita atravesar una larguísima travesía del desierto.

Tal vez, pero Rajoy salió bastante airoso de su comparecencia como testigo en el caso de la financiación irregular y eso era complicado

Yo vi a un Rajoy al principio de la comparecencia muy sólido, muy seguro, con la lección muy bien aprendida, pero al final, en sus respuestas al tercer abogado, entró ya en muchas contradicciones. Rajoy mintió descaradamente cuando dijo que él de números no sabía nada, que sólo se preocupaba de la política. Ahora hemos conocido declaraciones suyas especificando el presupuesto de campaña y eso quiere decir que mintió.

Vamos, que separar la pata política de la económica, ¿es solamente una argucia judicial?

No me creo que un señor que es director de una campaña no sepa los ingresos de que dispone para ejecutarla. Eso es impensable. Rajoy mintió y espero que cuando tenga que comparecer en la Comisión de investigación del Congreso consigamos que diga por fin la verdad, y desenmascararle.

¿De qué va a servir la Comisión de investigación del Congreso?, ¿y por qué esa vale y la del Senado, que investiga la financiación de todos los partidos, es una burla, como dicen ustedes?

Si no sirviera de nada ¿por qué el PP está empeñadísimo en recurrir al Tribunal Constitucional para que la anule o la acote y no se pueda preguntar? Si el PP intenta obstaculizar la Comisión es porque evidentemente sirve de algo que no les gusta, y por eso han montado la del Senado, intentando desactivar esta, pero les ha salido mal la jugada.

¿Considera al PP un partido corrupto o hay personas corruptas en él? Porque la diferencia es sustancial

No me gusta generalizar. Ha habido personas corruptas en el PP, pero muchas tenían altos cargos políticos, y otras han mirado hacia otra parte. Por eso, la mejor manera de que el PP se limpie sería que pasara a la oposición. Rajoy, desde que tenemos memoria, tiene un cargo oficial: ha sido director de campaña, vicesecretario del PP, presidente, etc. ¿Con todos estos cargos no se enteraba de nada del dinero que corría en su partido? Eso no se lo cree nadie. Una renovación y una regeneración del PP pasa por una larga travesía en el desierto, que será buena para ellos, para las instituciones y para la democracia.

Cambiando de asunto, ¿Cataluña le debe quitar el sueño a Rajoy o eso es un callejón sin salida?

Cataluña debería quitarle el sueño a Rajoy, pero lo que he visto en mis seis años de diputado es una actitud de Don Tancredo, de dejar que las cosas se pudran, que pase el tiempo a ver si se solucionan, y con Cataluña ha pasado lo contrario, que todo ha empeorado muchísimo. Al final, un día u otro tendrá que aparecer la política, como apareció en la Transición. Apelar únicamente a los tribunales y a la ley no contribuye a la solución del problema y eso lo sabemos todos.

¿Cree que habrá referéndum, aunque sea ilegal y tengan que ponerse urnas de papel clandestinas?

Yo creo que habrá referéndum, y la gente va a asumir que eso puede tener costos personales. Si yo fuera presidente del Gobierno, estaría pensado en qué hacer el día 2.

Y si fuera presidente de la Generalitat, ¿estaría dispuesto a ir a la cárcel, como ha dicho Puigdemont, eso sí, después de intentar utilizar como escudo a los funcionarios?

Los políticos en Cataluña son el exponente de una aspiración de una parte importante del pueblo catalán. Estamos ante un problema político que no se soluciona apelando a los tribunales. Seguir mandado los asuntos a los tribunales y continuar amenazando con represión puede provocar un efecto justamente contrario al que se pretende.

¿Pone en el mismo nivel de responsabilidad a Puigdemont y a Rajoy, aunque el primero se salte la legalidad y el otro pretenda aplicarla?

Sí. Los dos son presidentes porque los ha votado la gente. Tienen la misma legitimidad, porque es el pueblo de Cataluña y el de España quien les ha colocado ahí. En cuanto a las legalidades, todos sabemos que se cambian. Hay muchos casos a lo largo de la historia, por ejemplo, el PP cambió con el tema del matrimonio homosexual y no ha pasado nada. Los políticos están para solucionar los problemas, no para plantearlos y tirar solo como único argumento de la legalidad es, en ocasiones, una excusa para no hacer nada.

¿Me está diciendo que, si las cosas se enquistan, el tema de Cataluña se puede llevar por delante a Rajoy, a Puigdemont y a toda una generación de políticos?

Cataluña es el problema político más grande que hemos tenido en la democracia, y puede tener consecuencias que afecten a los principales dirigentes, tanto del Estado español como de Cataluña. Cuando se vulnera la voluntad de un pueblo, de uno u otro modo, siempre hay consecuencias. Cuidado con las humillaciones, cuando un pueblo refrenda un estatuto y algunos recurren contra lo votado democráticamente, al final puede llevarse por delante a más de uno.

Usted no es independentista, ¿no?

No lo soy, pero soy profundamente demócrata, y cuando la política fracasa la solución es preguntar a los ciudadanos. Lo hemos visto en países de la Unión Europea, en Canadá y Reino Unido, etc. El referéndum es una solución aceptada por muchos y no hay que temerlo.

Y a partir del día 2, ¿qué?

El día 2 sería un buen momento para decir: bueno, hemos llegado hasta aquí, sentémonos e intentemos dar una oportunidad a la política.

Y, por si fuera poco, los jóvenes de la CUP queriendo implantar con violencia la 'turismofobia''

He sido alcalde en una comunidad autónoma donde el turismo es una parte importante de nuestro PIB y da trabajo a mucha gente, entre ellos, este verano a una hija mía que está trabajando en una tienda de Cullera de un edificio turístico. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque los problemas que pueda causar el turismo, y los hay, no se solucionan con violencia ni atacando al mobiliario urbano. Rechazo completamente esas actuaciones.

Oiga, ¿vamos a una legislatura larga? ¿Usted cree que habrá Presupuestos con la misma mayoría con la que se aprobó el techo de gasto?

Sí. No tengo ninguna duda de que va a haber Presupuestos con la misma mayoría que hubo para aprobar los anteriores y el techo de gasto. Creo que se agotará la legislatura.

Pues en los Presupuestos no se prevé la partida del Corredor del Mediterráneo, y lo que no aparece, según dicen los empresarios valencianos, no existe

Cuentas sin dinero son cuentos. Puede venir el ministro de Fomento siete veces y hacer pomposos anuncios, pero esos anuncios se tienen que visualizar en el Corredor del Mediterráneo. Que personas como el señor Roig o el señor Boluda se hayan unido a una reivindicación nuestra desde hace muchísimo tiempo debe hacer reflexionar al Gobierno. Estas infraestructuras que demandan no solo los empresarios, sino la sociedad valenciana, suponen que podamos competir en igualdad de condiciones con otros, y eso sirve también para aumentar el PIB del Estado.

¿Quién manda en Valencia de verdad, Mónica Oltra o Ximo Puig, que se encuentra en una situación de debilidad en el nuevo PSOE?

Mónica Oltra tiene una personalidad arrolladora y creo que se ha generado una buena química entre ella y Ximo Puig, lo cual facilita mucho la tarea de gobernar. Por otro lado, el presidente Puig ahora ha sido reelegido con más del 60 por ciento de los votos en sus primarias autonómicas y, por lo tanto, no está debilitado, sino que ha sido reforzado. Aquí, en Valencia, no se trata de mandar sino de gobernar y hacerlo bien, y lo estamos haciendo.

¿Y todavía ve factible un pacto a la valenciana con ustedes, Podemos y el PSOE, que fue fallido en la otra ocasión?

Un pacto a la valenciana es factible y cada día lo veo más probable, porque Pedro Sánchez ahora tiene menos ataduras y las manos más libres para llegar a acuerdos con nosotros y Podemos. Un gran acuerdo de la izquierda es más factible ahora que antes y más necesario que nunca para hacer una política alternativa.

Sí, pero al final quien corta el bacalao en esos acuerdos es Podemos

No es cierto. Nosotros somos una opción diferente a Podemos. Colaboramos muy bien, pero desde siempre hemos querido mantener nuestra propia independencia, y eso mismo podría ocurrir con el PSOE.

Otro asunto de actualidad es Ronaldo. ¿Se acabó la impunidad de los futbolistas, aunque le dijera a la jueza que si no se llamara así no se hubiera sentado en el banquillo?

La respuesta de Ronaldo me parece una insolencia absolutamente inaceptable que se le volverá en contra, y de hecho muchos madridistas le han dado la espalda. Evidentemente, si no se llamara Cristiano Ronaldo no estaría ahí, porque no ganaría el dineral que gana. Los futbolistas son personas muy privilegiadas, que como ganan mucho tienen que pagar mucho a Hacienda, y hasta ahora parecía que la cosa no iba con ellos. Todo el mundo está obligado a pagar sus impuestos.

¿Qué le ha parecido a usted el cierre de Garoña?

Me parece bien y me parece bien que vayamos sustituyendo las centrales nucleares por energías limpias y renovables, en las que fuimos pioneros y que generan muchos puestos de trabajo. Hay que buscar un modelo alternativo al de las grandes eléctricas, que están haciendo el agosto en nuestro país.

¿Venezuela es una dictadura de hecho después de las últimas decisiones de Nicolás Maduro?

Hay muchas decisiones del señor Maduro que no comparto en absoluto, pero tampoco comparto algunas de la oposición. El Gobierno de Venezuela está tomando decisiones que no ayudan a solucionar los problemas, pero la oposición tampoco colabora para que haya un clima de diálogo. En España hay una hipocresía enorme con este tema, tanto a nivel político como en los medios de comunicación. Se da una gran importancia a Venezuela y se oculta la represión que ha habido estos días en el Rift o el ajusticiamiento permanente de personas en Arabia Saudí, y eso da que pensar.

¿Es de recibo que el Congreso siga poniendo el cartel de 'cerrado por vacaciones' casi mes y medio?

Bueno, algunos ponen el cartel, pero nosotros siempre tenemos diputados de guardia, cosa que no hacen la mayoría de los partidos. Que no estemos físicamente en el hemiciclo no significa que no estamos.

Admita que ese cierre resulta llamativo cuando se ha sabido que sus señorías se han gastado dos millones y medio de euros en viajes que se hacen en total opacidad... ¿Eso es de recibo?

Sí, es de recibo si realmente esos viajes corresponden a su actividad parlamentaria. La mejor manera de que esos temas dejen de generar suspicacias es la transparencia, cuanto más transparencia, menos suspicacia y evidentemente mejor ayudaremos a la institución. La transparencia va paralela al prestigio y no hay mejor cosa para prestigiar las instituciones que todo el mundo sepa en qué nos gastamos el dinero público y por qué.

