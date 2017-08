El CIS publica su primera encuesta electoral tras la vuelta de Pedro Sánchez al frente del PSOE

Yo siempre he sido socialista,lo mismo mi familia.Ahora bien mientras este hombre que ahora tiene los mandos del Psoe ni mi familia ni yo l0 vamos a votar.Este hombre es odio lo que echo por la boca y los ojos.A veces me da miedo mirarle a los ojos por da susto cuanto odia,y mala uva echan.



La situacion de España no es la mejor,asin que trate y arrime el hombre en bien de todos los españoles,pero cre que esto no lo es el.Solo desea poder a toda costa y mi me da verguenza que me represente