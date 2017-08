Los partidos independentistas empezarán su campaña conjunta por el referéndum el 15 de septiembre

Veo un abril del 31, versión 3.0.0.



Lo que no entiendo es como no esta previsto en la Costitución del estado la normalización tanto de la secesion de una parte... como la adhesión de cualquier territorio del planeta a nuestro Estado. Lo de Cataluña esta claro que es de opereta, aunque bien pensado, una normalización juridica para que los ciudadanos soberanos de cualquier parte del mundo decidan pertenecer a nuestro Estado, tuvieran un mecanismo democratico para permitirlo. Y no es broma, ya que por ejemplo en Puerto Rico , hay defensores de la idea de volver a formar parte de la corona Española (Ivan Arrache)... siempre democraticamente, claro! Es la idea del neoimperialismo democratico, donde un imperio crece por decision de quienes quieren formar parte de el.....(siempre hablando en terminos de politica ficcion, claro).