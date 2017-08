Puigdemont defiende que la ley de transitoriedad tendrá la "máxima seguridad jurídica"

Chiste:



Por teléfono:



"Aigües de Barcelona": - Somos de "Aigües de Barcelona". Le llamamos para decirle que es el único ciudadano de Cataluña que todavía no ha contratado el suministro de agua.



Puigdemont: - ¡Joder! ¡Que no me llamen más, leches! ¡Que no me pienso duchar jamás!



Jajajajajajajajajaja.