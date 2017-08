El PDeCAT pide 100.000 euros al Senado por no haber disfrutado de grupo propio

al 15



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJ! Espere por favor , deje que me reponga de la risa que me ha provocado su comentario! Ud. Sueña despierto y eso le hace ver alucinaciones! Por cierto, también le sugiero que tiene Ud. Total libertad de abandonar España sin tanto sufre la opresión del,Estado Español. Tenga Ud en cuenta que Cataluña sin las instituciones que poseen , gracias al Estado Español y sin la financiación que les aporta el Estado Español, NO SON NADA! y cuiden mucho de seguir en esa Dinámica, que gracias sus políticas, cientos de empresas privadas están abandonando su territorio. Así que , sin empresas españolas ni financiación Española, su ciudadanía independiente se encuentra al borde del abismo! Y sus políticos, espero que ya mismo entren en prisión!