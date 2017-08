El PSOE se enreda en su respaldo a Rajoy con Cataluña: dice estar con el presidente, pero pide su dimisión

Quien o quienes han hecho que las cosas estén donde están. Pues yo creo que: tanto monta, monta tanto.



El tema del independentismos no es de ayer o de antes de ayer, pero a los gurús sabelotodo parece que no les preocupaba, cada quien iba poniendo parches cuando necesitaba la ayuda de los que cambian votos por transferencias y dinero.



En ese orden de cosas yo creo que ni socialistas ni populares pueden sacar pecho, ninguno ha sido capaz de dar votos al otro para evitar lo que ahora ocurre, han preferido decir: al otro ni agua, me alío con éste o aquel aunque tenga que ceder lo que no debería.



Una muestra es el pacto PP- PNV, dinero por medio, donde ni PP, ni PSOE, han sido capaces de llegar a acuerdo alguno, y han vuelto a privilegiar nuevamente a los de siempre, autonomía dirigida por un partido cuyo principal objetivo es totalmente contrario a lo que predica el PP y, se supone, el PSOE, sabiendo que esos fondos, en parte, servirán para fundamentar, todavía más, lo que acabará, tarde o temprano, en confrontación abierta.



Es decir, tenemos lo que nos merecemos, nunca ha habido, ni hay, sentido de Estado en los grandes partidos, su lema ha sido: si yo me quedo tuerto pero tu ciego, ya está bien, aunque todo se vaya al garete. Bueno pues sigamos por ese camino que habrá mas episodios como el actual, que llegarán cuando las circunstancias se lo aconsejen, a ellos, por supuesto.



No por ello podemos olvidar nombre ilustres y con luz propia, como es el de Zapatero.