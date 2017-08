JxSí y la CUP registran en el Parlament la ley del referéndum del 1 de octubre

Siguen con la perversión del lenguaje. "No desobedecemos nada ni a nadie". Solo al Estado de Derecho, la Constitución y las resoluciones del Tribunal Constitucional. ¿El futuro estado catalán sería anarquista? No mandaría nadie, nadie pagaría impuestos si no quisiera ni cumpliría sentencias judiciales, jajajaja. Bonito futuro. Por cierto, estamos esperando que encontreis a alguien que nos devuelva los 200.000 millones largos que debéis. Pero bueno, si no va a haber referendum porque no os atrevéis a convocarlo. Si en el fondo sois unos mangantes cobardes