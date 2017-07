Feijóo se postula para liderar el PP Nacional y en Génova crece el desconcierto

Afirmó que se sentía "igual o más legitimado que hace dos años"

Sus palabras han generado desconcierto en Génova... y en Moncloa

Alberto Núñez Feijóo en un acto reciente del Partido Popular. Foto: EFE

La semana pasada, el presidente del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, rompió un largo silencio para desmarcarse con una frase en la que viene a recordar que sus intenciones de liderar el partido a nivel nacional se mantienen intactas.

En concreto, Feijóo afirmó que se sentía "igual o más legitimado que hace dos años" sobre cualquier aspiración que pudiera tener. El mensaje no ha pasado desapercibido, ni en Moncloa ni en la sede del partido en Génova.

Es obvio que el nombre del gallego siempre entra en las quinielas de candidatos a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, pero ese paso al frente tan contundente ha desconcertado a muchos.

"Es nuestro barón más legitimado, ya que es el único que mantiene la mayoría absoluta en su región tras tres elecciones. Pero no hace falta que se lo recuerde al presidente cuando éste todavía no ha dicho si se volverá a presentar. Si Rajoy se decide, será el momento. Antes no", le recuerdan desde Génova.

PUBLICIDAD