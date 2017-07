La Cámara de Comercio de Barcelona pronostica que el referéndum será "otro 9N"

Los empresarios catalanes son los que han dado alas al nacionalismo y a las campañas de España nos roba, de hecho siguen diciendo que quieren el derecho a ser independientes, pero pactado, o sea que los demás traguemos con lo que ellos dicen y que no les bloqueemos.



Ellos quieren la independencia, pero no quieren perder el mercado y por eso quieren que les reconozcamos como nación.



Pues si se separan para mí bloqueo terrestre, aéreo y buque que toque puerto catalán no toca puerto español, solo pasarían catalanes con el DNI vigente sin mercancías.