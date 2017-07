Susana Díaz pide a Pedro Sánchez que no le haga elegir entre "la lealtad al PSOE y a Andalucía"

Pedro, salvaste tu culo gracias a la militancia pero eso no va volver a pasar, no habrán más primarias a no ser que te fulminen y es lo que intenta hacer desde su bodega, el viejo borracho, empujando a Eva para que te ofrezca la manzana envenenada.



Si muerdes la manzana que te trae el demonio disfrazado de Eva, estás perdido y será tu final definitivo.



Y nadie podrá ya salvarte, bailarán el aquelarre sobre tu tumba