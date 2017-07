Zoido avisa a Puigdemont: "La inhabilitación es una medida que se comunica y se cumple"

No soy ni de derechas ni de izquierdas, sin embargo, tengo una cosa muy clara desde hace mucho tiempo: los políticos venden la propaganda que les perpetua en su puesto. Si no conseguimos ver a través de esta cortina de humo somos unos inocentes y siempre estaremos manipulados.



Estamos ante un momento de nuestra historia tan importante como la guerra de secesión que posibilito el acceso de los Borbones o la guerra civil del 36. Nuestros hermanos catalanes están en una encrucijada de valores y sentimientos y se quieren desconectar geográficamente de un pueblo del que han formado parte por más de 500 años. No es cuestión de dirimir aquí si tienen o no tienen razón. En el resto del territorio español únicamente se escucha y se bombardea a la población con la propaganda “española” mientras que en Catalunya se hace lo propio por los independentistas. Esta situación necesariamente está conduciendo a un enfrentamiento donde ninguno de nuestros “peor que mediocres políticos” se mueve de su posición; nos están manipulando para perpetuarse en sus cargos erigiéndose a si mismos como representantes de todos y de la verdad.



Ninguno de los políticos ha mostrado a la población un análisis serio de las consecuencias de una potencial independencia de Catalunya; ni para los españoles ni para los catalanes. Si la gestión del gobierno británico con respecto al Brexit a la hora de informar adecuadamente a los ciudadanos de los aspectos positivos y negativos de tal acto nos ha parecido catastrófica, esta es un juego de niños con lo que está ocurriendo en nuestro país, y las consecuencias serán devastadoras.



No tengo ninguna duda de que el gobierno catalán tiene razón en muchas de las demandas y quejas que achacan a los sucesivos gobiernos centrales. También es cierto que estos mismos políticos y partidos nacionalistas nunca han querido formar parte del gobierno central directamente en coalición para tratar de llegar a entendimientos más profundos (por ejemplo demandando la cartera de Fomento e Infraestructuras?). Porque no? Posiblemente para perpetuarse en su territorio de Catalunya con una imagen de distanciamiento.



Tengo la fortuna de trabajar con muchos catalanes muy inteligentes en mi dia a dia. Cuando pregunto directamente como se sienten al respecto de esta situación, los que son independentistas alegan a menudo dos factores: no se sienten mas identificados con un andaluz (por distancia) que con un belga de Bruselas y reciben mucho menos del estado de lo que aportan. Cuando pregunto por un ejemplo de esto ultimo, una respuesta frecuente es que tienen que pagar mas peajes en la carretera que el resto de los españoles en el resto del territorio.



Sin duda estos aspectos son importantes pero tanto como para deshacer un matrimonio de mas 500 años? Hay países en el mundo donde la diversidad cultural y lingüista es extremadamente mas compleja que en nuestro país y por supuesto en ellos hay individuos que se sienten diferentes unos de otros: Rusia, Estados Unidos, Brasil, Sudafrica e India por nombrar algunos. Pero es que no es importante para el individuo y su grupo el poder promover esas diferencias, sean las que sean, y también expresarlas libremente donde viven? Aunque estas hayan sido claramente desarrolladas mentalmente por nuestro origen cultural, a pesar de que todos somos miembros de la raza humana? Toleraran estos mismos independentistas a los catalanes y habitantes de Catalunya que no opinaron que esa identidad catalana era una razón necesaria para llevar a cabo la independencia, cuando esta haya ocurrido? Personalmente creo que España no limita hoy en día la identidad catalana en su esencia, ni en la educación ni en la expresión de sus valores. La libertad de nuestra sociedad para expresas sus ideas, aunque no lo creamos, esta entre las mas consolidadas y avanzadas del mundo. Otra cosa es que nos escuchemos los unos a los otros.



Con respecto a las infraestructuras, Catalunya tiene hoy una autonomía de gasto que no tiene comparable en la inmensa mayoría de los sistemas autonómicos democráticos o federalistas del mundo. Quiza el Pais Vasco y Navarra sean una excepción, y están en España. El gobierno catalán tiene control sobre el gasto en educación, salud, aeropuertos, puertos, transporte, comercio, asistencia social, aguas, etc…durante décadas el gasto ha excedido considerablemente los ingresos. Seguramente los ingresos han sido sido influenciados a la baja por el gobierno central pero esto no ha frenado al gobierno catalán para crear los deficits que ha estimado necesarios, a veces incluso gastando en exceso para hacer un punto político sobre la diferenciación catalana. Estoy convencido que temas importantes, pero menores como los peajes y similares pueden ser solucionados cuando hay voluntad y se pone a un lado la necesidad de perpetuarse por parte de los políticos.



Tenemos muchas cosas en común con nuestros hermanos catalanes y no estoy dispuesto a que un divorcio de esta naturaleza, sin ningún tipo de información clara sobre las consecuencias, se deje en manos de unos políticos incompetentes que solo hablan para la galería y no hacen nada para resolver la situacion. Vivimos en un gran país, a pesar de la crisis reciente. El que no lo crea, que viaje un poco o que tenga la experiencia de vivir alguna temporada fuera. Pero periódicamente, nuestros políticos y lideres nos llevan a la confrontación ideologica del “o estan conmigo o contra mi” que en este mundo moderno es arcaica y económicamente desastrosa para los que pagamos impuestos.



Otto von Bismark dijo en vida: “no tengo ninguna duda de que Espanha es el país mas poderoso del mundo. Lleva siglos queriéndo destruirse a si mismo y aun no lo ha conseguido”. Han pasado mas de cien anhos de esta frase y nuestros políticos no han aprendido nada. Seguimos igual. Sueño pensando que los ciudadanos no somos iguales.



Propongo por tanto que tomemos como ciudadanos nuestra propia iniciativa. Demostremos a todos nuestros hermanos catalanes lo mucho que forman parte de nuestras vidas y el innumerable abanico de cosas que nos unen; escuchemos de ellos lo que nos hace diferentes y lo que les molesta, sin rechistar. Sin calenturas. No seamos egoistas diciéndonos a nosotros mismos, si somos de otras regiones, “yo también necesito que me quieran”. Nosotros no estamos en esa encrucijada ahora.



Marchemos con nuestras familias y amigos a Catalunya el dia 1 de Octubre. Vayamos ese dia con banderas catalanas y españolas, a cualquier parte de esa región maravillosa ejercitando nuestro derecho de libertad de expresión; andando, en automóvil o moto, bicicleta, avión o barco. Llevemos flores, libros, comida, hagamos tertulia con ellos, bailemos su sardana, hagamos sus torres humanas con ellos, caigámonos y levantémonos con ellos. Abracemos les como si fueran amigos intimos de toda la vida. Escuchemos sus problemas directamente de ellos mismos, y no de nuestros políticos, y apoyémosles en estos momentos. Y solo, repito, solo, pidámosles que demanden a sus políticos que les informen adecuadamente de las consecuencias de una independencia y que no tomen decisiones sin información clara y corroborada. Si no somos capaces de movilizarnos de esta manera entonces es que no tenemos derecho a identificarnos como catalanes ni españoles porque no sabemos lo que representa.



Fernando Torija