La mayoría de los votantes del PSOE prefiere aliarse con Ciudadanos antes que con Podemos, según un sondeo

Yo no se de que van los socialistas. Antes les votaba, ahora no les aguanto. Igual es que me he hecho mayor. El Sánchez ese es quiere ir de progre y se está mirando en un espejo equivocado. Nunca Podemos debe de ser el espejo del socialismo. Podemos es el nuevo Partido Comunista. Comunismo de iphone, de hijos de papá, pero basados en el chavismo. Antes los partidos comunistas, los espejos del comunismo, la URSS, tenían unos líderes con ideales y conocimiento; ahora el espejo del comunismo actual es un autobusero con pinta de orangutan sin estudios. Podemos debe de ser arrinconado por el PSOE y Sánchez lo esta, en ese sentido, haciendo muy mal.