Eduardo Madina renuncia a su escaño en el Congreso y deja la política

Al 6, Zapatero hundió a España, que era uno de los pocos países que no había comprado esas hipotecas basura.



Lee el libro de Solbes, que trata el tema con mucha delicadeza.



España se hundió porque Zapatero coge un país que se gasta 300.000 millones al año y lo sube a 421.000 millones antes de llegar la crisis y a 500.000 cuando estalla



España no tiene una crisis de hipotecas subprime, tiene una crisis de deuda pública.



¿Me puedes explicar cómo la caída de Lethman nos ha hecho deber más de un billón de euros?



¿La crisis subprime es la que hace firmar a Zapatero el mayor saqueo en la historia de España, que es la promesa de pago de 200.000 millones a los que montan los huertos solares?



¿Sabes quién compró casi todas esas hipotecas? La banca alemana.



Merkel y la izquierda moderada alemana decidieron aguantar la crisis sin arruinar las generaciones futuras... y míralos ahora.



Nosotros teníamos a un partido de idiotas al mando.







Te aporto un dato sin importancia... entre 2003 y 2007, mientras el PSOE en España cavaba nuestra tumba al subir el gasto desde los 300.000 millones a los 421.000 millones (sube un 40% en 4 años), Alemania pasaba de 1.062.000 a 1.076.000.



Su gasto no creció ni el IPC.



No nos han arruinado los que votaron al PSOE en 2008 (con la mentira histórica de que no había crisis, mucho peor que robar unos millones), a España nos han arruinado los votantes de 2004 y el grupo Prisa tras el atentado de los Servicios Secretos marroquíes.