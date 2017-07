El empresariado catalán alerta de que el referéndum habilita un golpe de Estado jurídico

¿Por qué Cataluña tuvo tantos privilegios en la corona?



Colón descubrió América en una expedición pagada por Isabel de Castilla. Por este motivo todos los ciudadanos de la Corona de Aragón fueron prohibido de comercio con América desde 1492 hasta más o menos 1783 (Carlos III). De otro modo la mitad de América hoy hablaría el catalán, igual que Brasil habla el portugués. Y si es verdad que Cataluña no pagó las guerras de Flandria, fue porqué el oro y la plata de América la tenía Castilla, y nada para Cataluña.



Por qué tuvo Cataluña tantos privilegios económicos en España desde el siglo XIX? Fue el precio que pagó la Corona para que Cataluña, sus élites, aceptasen quedarse en España. De modo Cataluña sería independiente desde más de un siglo. "Quedamos en España y en cambio nuestra industria tiene el monopolio". Con Europa y la apertura del negocio, el pacto no funciona, los catalanes no tienen contrapartida, y quieren irse.



A más los españoles no se creen de verdad que los catalanes son españoles.



¿Por qué reivindicar Gibraltar que fue ocupada castellana del 1462 al 1704, o sea sólo 242 años (frente a los 313 años de ocupación británica), y no reivindicar los condados de Rosellón y media Cerdaña, que constituyen con Ripoll y Ampurias el corazón nacional de Cataluña desde el siglo VIII, y donde la gente se llama a sí mismos catalana, se habla catalán y la bandera son las cuatro barras?



La ley de memoria histórica de RZ otorgó a los descendientes de los judíos expulsados de España por los Reyes Católicos el derecho a obtener la nacionalidad española. ¿Y por qué no dieron en Madrid el mismo derecho a los catalanes de los condados de Rosellón y media Cerdaña, catalanes desde el principio de Cataluña, expulsados de España con el Tratado de los Pirineos firmado por Madrid sin que el Parlamento de Cataluña no supiera?



La razón es siempre la misma. Para Madrid Cataluña es un botín de guerra. España obtuvo un trozo grande, Francia otro más pequeño, y así está bien.