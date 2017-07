Podemos inhabilitará de seis meses a tres años a los que filtren información del partido

Al 14. Ser transparente no significa que se deba saber todas las intimidades y pormenores de una organización. Se dice que una persona es transparente cuando actua de frente y sin falsedades, pero eso no significa que tenga que contarnos todo lo que pasa en su casa. Una organización es transparente cuando ofrece información veraz y relevante a sus miembros o al resto de la sociedad. Pero siempre hay aspectos que afectan al funcionamiento interno que no deben trascender, por eso las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, y eso no significa que el gobierno no pueda ser transparente.