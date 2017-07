El PP compara en un vídeo el dato del paro con hitos como la llegada a la Luna o la caída del Muro de Berlín

Cada vez que sale una notocia de este tipo salen los de un bando y los del otro para defender y/o criticar la informacion. Hay que ser un poco mas neutral y objetivo, y objetivamente es un dato bueno, baja el paro, sube la afiliacion a la SS...habria que ver las condiciones de los contratos nuevos (que en una gran parte no seran de calidad) pero aun asi son datos esperanzadores. Tampoco es que sean unos datos como para sacar tanto pecho...seguimos con una tasa de mas del 18% de desempleo (en otros paises desarrollados esto es algo inaceptable y habria hasta revueltas) y se han tardado 6 años en volver a estas cifras, lo que no creo que sea para estar tan orgulloso (es lo MINIMO que se espera)...En resumen, que hay que ser mas critico con lo que se hace, pero tambien hay que saber reconocer el buenhacer de los demas. Saludos (tengo un teclado azerty, con lo que no puedo poner tildes)