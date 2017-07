La Guardia Civil cita a varios altos cargos del Govern por el referéndum del 1-O

Algunos pensaban que no les podía pasar nada, como si vivieran en una burbuja, o como si se hubieran creído esas mentiras de que Cataluña no es España, después de cuarenta años de lavado de cerebro desde la escuela hasta el último resquicio de la sociedad.



Pues no, la guardia civil y la justicia española llegan a todos los rincones de nuestro país, no hay lagunas para su actuación, y el que la haga lo pagará judicialmente con su patrimonio, o perdiendo su trabajo de funcionario y algunos tal vez incluso con la cárcel. Ser cómplices de todo esto no sale gratis.