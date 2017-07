El referéndum catalán no logra el apoyo de ONU para darle validez internacional

Espero que los procesen pronto, por muchos delitos reales, que no demagógicos.



¿O no están cometiendo sedición? ¿O lo que ocurrió con el tres por ciento no es asociación para delinquir? ¿O acumular pruebas contra ellos y luego no denunciarlos, como ha hecho Junqueras, no es encubrimiento? ¿O no están incumpliendo resoluciones judiciales, del Tribunal Constitucional?



Todos estos delitos están perfectamente tipificados en el Código Penal y los dos millones de fanáticos que los votan no sirven para blanquearlos. Porque enfrente tienen a más de cuarenta millones de ciudadanos que queremos que se aplique la ley. Incluso en Cataluña son más los que quieren que se aplique la ley.