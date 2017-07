La ley limitará que se indemnice a las empresas por concesiones en pérdidas

¿A quién intentan engañar?



Ya tienen asegurados sus puestos de asesores y consejeros en las grandes constructorias y empresas del IBEX por sus favores de saqueo del dinero público.







Firmaroncontratos leoninos contra los intereses del Estado: Castor, autopistas de peaje, privatización con pseudo deficit eléctrico etc. etc.



No les hacía falta ninguna ley que se lo prohibiera, no nos insulten en la cara. Bastbaa tener decencia y espíritu de defensa del interés público, y no ganas medrar como s aprovechados, en esa forma de cohec.ho legalizado que son las "puertas giratorias", en que el sob.orno se da tiempo después, no antes del favor, para que no se note.



Bastaría una ley que les hiciera responsabies con su patrimonio de los daños al Estado, que bien que cobran. A un asalariado de una empresa, cuando daña bienes y derechos de su empleador, despido y daños y perjuicios.



Pero ya se sabe el lema de los sucioliberales de Españistán: "Privatizar los beneficios, nacionalizar las pérdidas.