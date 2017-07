Carmena sí se irá de vacaciones en agosto, aunque acudirá a la procesión de La Paloma

Tras el anuncio de Cifuentes de que no se tomará días libres

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho hoy que se irá de vacaciones en agosto, aunque interrumpirá su descanso para asistir el día 15 a la procesión y a la misa de la Virgen de la Paloma.

"Sobre dónde me voy no os lo voy a decir", ha dicho Carmena al término de un acto en el que ha recibido a 233 niños saharauis que pasan dos meses de vacaciones en la capital.

"Las vacaciones las necesita todo el mundo; son muy buenas y muy necesarias", ha respondido la alcaldesa a la pregunta de si está cansada y necesita ella vacaciones.

Cifuentes no se cogerá vacaciones

Sus días libres se han convertido en noticia después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunciase que no se tomará ningún respiro laboral este verano. Cifuentes aseguró hace unos días que este año tampoco se irá de vacaciones en verano, ya que, aunque considera que los días de descanso son "una cosa muy buena", cree que tienen que ser una opción voluntaria. Aseguró que defiende "fervientemente el derecho de todos los trabajadores a cogerse vacaciones", pero considera que "no es una obligación, sino una alternativa voluntaria". "Las vacaciones es una cosa muy buena, pero tiene que ser voluntario. Yo prefiero quedarme trabajando, porque no se me ocurre mejor sitio que estar que aquí trabajando en la Puerta del Sol en lo que queda de julio y agosto", comentó.

La presidenta regional aclaró que con esta decisión no pretende "decirle a nadie lo que tiene que hacer ni mucho menos", ya que resaltó que las vacaciones es "una conquista de los trabajadores".

