El número dos de Cultura de la Generalitat deja el cargo 15 días después de haber sido nombrado

Otro discipulo que creia que el que iba a ser sacrificado era su mesias y ha abandonado el convite al intuir que su posición no era clarificadora, se habia convertido en el velite que entra en contacto perdiendolo todo al ser sacrificado en el primer envite.



Al final podrán tener todos los cargos entre 2 o 3.. excepto el Sr. JUNQUERAS que prefiere ser la voz que alenta y arenga pero el cuerpo que no existe pues ya se encarga el de no estar implicado documentalmente en la situación.



Que bonitos son los toros desde la barrera...( ironia no acojerse a la frase sobre el pobre animal que ya lo veo venir...)