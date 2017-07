Las bases de Podemos en Castilla-La Mancha aprueban por una mayoría del 78% entrar en el Gobierno del PSOE

"Que no, que no, que no queremos pacto. Que no, que no", cantaban sonrientes las bases mientras movían sus deditos índice de izquierda a derecha.



Ahora las bases, mayoritariamente, quieren pactar.



A eso no se le llama ser libre de pensamiento ni tener criterio, a eso se le llama ser una aborregada, beeeeeee