La estrategia de Podemos: llegar a las autonomías con Errejón para poner un "muro al desgobierno" de Rajoy

¡ Qué barbaridad dicen ¡. Empieza diciendo de Madrid al cielo, pero si la mayoría no creen en el cielo, para ellos el cielo no existe o no es nada. O sea, que de Madrid a la nada más absoluta.



Dicen, también, que quieren partir desde abajo, ¿ cuantos quieren la reforma que proponen de nación de naciones , que sólo se entiende como la de dar unos privilegios a unos territorio y quitárselos a otros. Pero, ¿ que son los territorios ? , ¿ entes abstractos ?, están formados por ciudadanos y no por extraterrestres.



Soluciones ni una. Es la táctica de siempre: manipular, mentir, criticar, odio al PP que es el diablo, porque la verdad y la salvación sólo está en ellos. ¡ Manda guevos!



Sin ellos, la Apocalisis no no fue nada comparada con la situación actual española . Se puede ser de izquierdas, realista y progresista. Progresista no es volver a la época de los reinos de taifas, ni en volver al marxismo, etc. es evolucionar en el tiempo atendiendo a las necesidades de los CIUDADANOS, que en una democracia son los principales actores, por encima de los dirigentes y sus caprichos.