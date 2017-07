El Parlamento catalán aprobará la vía 'exprés' para las leyes de 'desconexión' en el último pleno

Jaume Cat, el problema es que algunos interpretáis la libertad como un principio metafísico, más allá de toda realidad política y más cercano a la idea del Espíritu Santo que a un principio positivo en el orden social y político. La libertad no existe si no conforme a un marco normativo que la delimita. Lo otro son cuentos de viejas. Si obtuviéramos las últimas consecuencias de vuestros postulados podríamos afirmar que los más libres son los animales, pues en nada está condicionada su voluntad a la hora de obrar: comen cuando quieren, van donde quieren, copulan cuando quieren..., en definitiva, nada ajeno a su propia voluntad determina su acción, pero desde luego, nadie en su sano diría que los animales "son libres". La libertad sólo existe en medio de un marco normativo, por tanto apelar a la libertad como razón al margen del propio marco que la regula es una contradicción en los términos. Estaríamos hablando de otra cosa si el sujeto que sustenta el marco legal (la nación política que ostenta la soberanía) decidiera promover unas elecciones y el ejercicio de libre elección, pero ese sujeto, en el caso que nos ocupa, no es Cataluña, que no ostenta la soberanía, sino la nación española en su conjunto, que es el único sujeto político reconocido por la Constitución y por la comunidad internacional. No se es una nación política - otra cosa es que habláramos de una nación étnica- porque así lo haya decidido "libremente el pueblo" -¿qué pueblo?- si no porque ésta ha sido capaz de defender su integridad y soberanía de amenazas internas disgregadoras y de amenazas externas en forma de ocupaciones, e invasiones. Revisa la historia a ver si encuentras algún estado que se haya constituido en nación política "por la mera expresión libre de la voluntad del pueblo". Joder, un poco de rigor político e histórico ,hombre, que cuando se habla con los independentistas parece que estamos hablando de Candy, Candy.