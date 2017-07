El 'Govern' seguirá pagando nóminas si se retira el FLA

Puigdemont afirma que no renunciará al referéndum

Tampoco aceptará la decisión del Constitucional si lo inhabilita

Los miembros del Govern | Imagen: EFE

Tras la decisión del Gobierno de amenazar a la Generalitat con cortar el grifo del FLA si se gasta dinero en el referéndum unilateral de independencia, llegaron las reacciones por parte de los políticos independentistas catalanes.

Una de las primeras la impulsó el diputado de ERC, Sergi Sabrià, que afirmó que la decisión de retirar el Fondo de Liquidez podría perjudicar al conjunto de los ciudadanos catalanes, tanto a los "independentistas como a los no independentistas". Además, reivindicó que el dinero del FLA es patrimonio de los catalanes.

Desde el Govern también se trató de apaciguar los ánimos tras la incertidumbre creada. El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvador, lanzó un mensaje de tranquilidad. En una entrevista en Catalunya Ràdio reiteró que "nadie se quedará sin cobrar, aunque se corte el FLA" y acusó al gobierno de Rajoy de "crear miedo a los funcionarios" al afirmar que los requerimientos son innecesarios, puesto que el Ministerio tiene acceso a la información.

Escalada de tensión

A medida que la fecha del referéndum unilateral se acerca, la tensión aumenta. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó ayer en una entrevista al diario francés Le Figaro que desoirá al Tribunal Constitucional si decide inhabilitarlo por el 1-O: "si el Constitucional me inhabilita, no aceptaré la decisión". El president aseguró que en ningún caso el Govern prevé renunciar al referéndum porque "no hay un poder suficientemente fuerte para cerrar un colegio el 1-O".

La entrevista se publica a la vez que la conselleria de Gobernación formalizara en el BOE la compra de papeletas para unas elecciones autonómicas. El Gobierno catalán lleva tiempo preparando el terreno para unos comicios autonómicos, a pesar de que prometió que sólo las convocaría si perdía el referéndum. PP y Cs han valorado el hecho positivamente, puesto que piensan que será el fin del procés.

