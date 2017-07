770 420

Puigdemont: "Si el Constitucional me inhabilita, no aceptaré esta decisión"

"Expulsándome de mi despacho Madrid no va a anular la voluntad de votar"

Se formaliza la compra de papeletas para unas elecciones

"Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esta decisión. Solo el Parlament me puede suspender". Así se ha expresado este lunes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al hablar del proceso independentista que lidera en Cataluña y sobre las acciones que tiene pensadas el Gobierno de España para frenarlo.

En una entrevista a Le Figaro, Puigdemont ha avisado de que "una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar. Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esta voluntad. No existe un poder suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Catalunya el 1 de octubre".

"Nuestro compromiso con el pueblo y con el Parlament es claro: debemos resolver nuestras reivindicaciones en las urnas. Ninguna suspensión, ninguna amenaza podrá impedir que los catalanes decidan su futuro de manera democrática", ha advertido e insistido el president catalán. Ha admitido no obstante que una "participación ridícula" equivaldría a perder el referéndum, y ha asegurado que durante la organización de esta consulta el Govern y los ayuntamientos mantendrán una neutralidad escrupulosa sometida a un control de los observadores internacionales.

Sobre la remodelación de su gobierno, ha explicado que la salida de tres consellers en las últimas semanas no tiene nada que ver con el referéndum del 1-O: "Todos me han manifestado su apoyo en este tema. Respeto sus decisiones personales".

Unas declaraciones que llegan el mismo día en el que la Conselleria de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda ha formalizado el proceso administrativo para comprar material electoral para unas futuras elecciones catalanas, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de un contrato valorado en 897.000 euros y formado por cuatro lotes: uno de sobres electorales; otro de papeletas; un tercero de manuales de instrucciones para miembros de mesas electorales y un último para impresos electorales.

Es un contrato que la Generalitat empezó a licitar y publicitar en marzo de este año y que, según aseguró entonces, no tiene que ver con la celebración del referéndum de independencia que ha anunciado para el 1 de octubre.

La hoja de ruta soberanista contempla la celebración de elecciones en dos escenarios: inmediatamente después del referéndum si gana el 'no' o unos meses después si gana el 'sí' y en forma de "elecciones constituyentes" para un eventual Estado catalán.

Este es un proceso para la adquisición de material electoral desvinculado del que impulsó el Gobierno catalán para la adquisición de urnas -que quedó desierto- y que supuso que la Fiscalía presentara una querella contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs.

