La estrategia de Rajoy para su declaración por 'Gürtel': jactarse de que él echó a Correa del PP

Si Rajoy no sabe lo que hacia Barcenas que lo tenía como tesorero, no puede saber nada de Correa que no era trabajador del PP. La verdad, es que la estrategia en los juicios de corrupción es negarlo todo. Puedes usar el clásico no lo sé, o el más elaborado no me consta, o para no ser repetitivo se puede decir lo ignoro. Es que hay asuntos de los que es mejor no saber nada, te pueden complicar la vida y la vida está para disfrutar.