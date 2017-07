Rajoy acude este miércoles a la Justicia a declarar como testigo por 'Gürtel'

Expertos y dirigentes políticos creen que esta declaración no servirá para nada.

Este próximo miércoles, Mariano Rajoy acudirá a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de testigo y como ciudadano español y no como presidente del Gobierno. Finalmente, Rajoy testificará en persona y no lo hará por videoconferencia, como solicitó desde un principio. El jefe del Ejecutivo tendrá que pronunciarse sobre su conocimiento o no de dos campañas electorales, concretamente la de los ayuntamientos madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, ambas en el año 2003, y supuestamente financiadas gracias a la trama de Francisco Correa, conocida también por la trama Gürtel.

La presencia física de Rajoy en la sede de San Fernando donde se celebra la vista oral desde octubre, se produce tras las insistentes peticiones de la Asociación de Abogados Demócratas (Adade), en cuyo órgano se encuentran profesionales unidos al Partido Socialista, como es el caso de José Mariano Benítez de Lugo, también padre de uno de los candidatos al Senado de Podemos por la provincia de Ciudad Real.

En estos días atrás, los populares han evitado pronunciarse sobre la declaración de Rajoy. Restan importancia a su paso por la Audiencia, y en sus escasas declaraciones, valoran que es "absolutamente innecesaria", además de "improcedente" porque el presidente del Gobierno no tiene "nada que aportar" en este caso. Rajoy -recuerda Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular en el Congreso- no tenía ningún cargo en el partido que le "obligara a declarar sobre el asunto" que se juzga, en alusión a las campañas electorales del partido en Majadahonda y Pozuelo en 2003.

El formato de su declaración no ha sido baladí. Desde un principio, Moncloa solicitó que Rajoy prestara declaración por videoconferencia aludiendo un despliegue importante de recursos públicos, además de medidas de seguridad ciertamente desproporcionadas. Pero la mayoría formada por el progresista José Ricardo de la Prada y el moderado Julio de Diego lograban imponer su tesis, señalando que Rajoy no comparece como presidente del Gobierno sino como ciudadano español. Solo el conservador y presidente del tribunal, Ángel Hurtado, discrepó de esta línea de actuación, pues para él la posición institucional de Rajoy aconsejaba que declarara por videoconferencia, avisando de los efectos mediáticos y metajurídicos que tendría la comparecencia de tan significado testigo.

Evitar la pena de telediario y los efectos de un juicio mediático ha sido una de las principales preocupaciones del Gobierno y del Partido Popular, por el valor de una foto que a toda costa quiere que se produzca Adade, centrada en que Rajoy declare en un mesa frente al juez y a un nivel más bajo que jueces, fiscales y abogados, y a ser posible con Correa y el extesorero Bárcenas detrás. Pero este tema no parece resuelto. La consideración de que Rajoy declare a la misma altura que los miembros de la justicia, aún mejor a la derecha, pero nunca enfrente del juez, toma fuerza por días.

Gestión frente a corrupción

Lo cierto es que el presidente no ha hecho más alusión al respecto de su paso por la Audiencia que cuando valoró la normalidad de su testimonio ante la llamada de la justicia. Rajoy se mantiene fiel a sus principios de mesura y silencio, y más allá de sus discursos oficiales, el jefe del Ejecutivo no ha dicho ni una sola palabra sobre esta cuestión, donde cuenta con la ayuda del exfiscal Jesús Santos.

En cualquier caso, y aunque Rajoy salga indemne de esta declaración, como la mayoría de expertos cree, y como muchos de sus dirigentes comparten, en el PP no se desdeña un movimiento de los socialistas, aprovechando el desfile de un presidente del Gobierno por un tribunal.

Para contrarrestar el efecto Audiencia, el Gobierno sigue su rumbo. Al margen de la declaración judicial, el Partido Popular y Moncloa se concentran en el balance del día 28 sobre la gestión de estos ocho meses de legislatura, con el crecimiento económico y de empleo como indiscutibles baluartes.

PUBLICIDAD