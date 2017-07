Unidos Podemos lleva al Congreso un supuesto "enaltecimiento franquista" en el Ejército de Tierra

A este sinvergüenza totalitario, manipulador y trilero de la política lo que le encanta son los militares como el ex JEMAD José Julio Rodriguez, el que dijo no hace mucho, para escándalo de propios y extraños: "Todos los militares somos antimilitaristas porque, si no, seríamos anticonstitucionales". Es decir, un grupo de individuos bizcochables, un rebaño de borregos, que se puedan pastorear según convenga por los políticos revanchistas como él. El tal Pablete es muy, muy demócrata...hasta que le toca los cojones. Si no le gustas te puede pasar lo que le ocurrió hoy a Fernando Barredo, un crítico contra su gestión y la de Echenique, en el Congreso de Vistalegre II, (aquel que hablaba a voz en grito poniendo a parir el funcionamiento interno del partido ) AL QUE CASI MATAN DE UNA PALIZA. No me parece a mi que estas cosas las hagan las Nuevas Degeneraciones del PP precisamente. Aviso a navegantes: Ya sabemos que en Podemos hay policía política. No se puede engañar siempre a todo el mundo.