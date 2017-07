Brutal agresión a Fernando Barredo, miembro de Podemos en Castilla-La Mancha

# 24 ¿Que pasa? ¿que a Miguel Blesa se lo cargó el PP? Acojonante teoría de la conspiración. Además, mi actitud no es la de tapar las corruptelas del PP. Todo lo contrario. Pero lo que me fastidia es que no se hable de las de los demás, sobre todo de las del PSOE¡Ahora se han transformado, de repente, en adalides de la honradez y de la tansparencia, acusando al PP de corrupción . Estos tíos son mejores que Houdini, el mago del escapismo. Cualquiera que tenga un mínimo de objetividad te dirá que la corrupción es un fenómeno transversal que depende exclusivamente de dos factores: el presupuesto administrado y el nº de años que se haya ejercido el poder. Una pregunta: ¿Por qué se ha hablado tanto del escándalo de Blesa en Cajamadrid y casi no sa ha dicho nada del de Narcía Serra en Catalunyacaixa, sin son de un volumen parecido? ¿Por qué el sr Blesa era un apestado social, mientras el Sr. Serra vive como si nada hubiera ocurrido? Sencillamente eso no interesa, porque no es del PP.