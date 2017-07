La advertencia de Pedro Sánchez a Rajoy sobre Cataluña: exige "soluciones justas" en vez de "dejar pudrir los problemas"

Primera oportunidad que tiene el PSOE de posicionarse básicamente porque es la primera vez que el gobierno da síntomas de reacción (cosa que está por ver) y el PSOE sale con esta finta equidistante. No arrimar el hombro les retrata. Este partido es un auténtico caso perdido. ¿Pero quién no apoya el que se garantice que no se utilizan fondos públicos para promover un golpe de estado?. Ese alguien es pedro sanchez secretario general del PSO(E). Así no van a remontar el vuelo jamás. Decepcionante a más no poder lo de este partido. Y luego se preguntarán desde el PSOE que es lo que han hecho mal para que cada vez más españoles les den la espalda. Si se hacen esa pregunta es que no tienen solución