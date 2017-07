El PNV advierte de que se replanteará su relación con el Gobierno si usa el 155

Itxaso Atutxa, La presidenta del PNV de Bizkaia. Imagen: EFE

La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, está convencida de que el Gobierno no recurrirá al artículo 155 de la Constitución para impedir el referéndum en Cataluña, pero ha advertido de que si lo hace el PNV se replanteará sus relaciones con el Ejecutivo.

"Creo que el Gobierno español no va ir por vías de más fuerza que las que ya está demostrando, como el 155. Eso no va a llegar afortunadamente, si se llegara a esos límites desde luego nosotros tendremos que plantearnos otra forma de relación porque hay cosas que no se pueden extralimitar", ha afirmado en una entrevista con Efe.

Atutxa ha reconocido que no sabe cómo acabar el proceso soberanista catalán -"no sé si alguien lo sabe", ha dicho- pero ha considerado una "barbaridad" que no se respete la voluntad del pueblo catalán ni las decisiones de su Parlamento.

"Todo este proceso ha utilizado vías democráticas y legales. Por más que se empeñen desde el Gobierno español en decir lo contrario, no ha habido ninguna alteración del orden legal", ha manifestado la dirigente del PNV.

"No ha habido cintura, no sé si por las dos partes, pero he visto un pueblo catalán unido, un sentimiento que va más allá del nacionalismo, y a un Gobierno español que no es capaz de reconocer que tiene un problema en Cataluña y poniendo en marcha toda la fuerza del aparato del Estado, como vimos con la entrada de la Guardia Civil en el Parlament y la Generalitat para conseguir información que podían pedir de otra manera".

En su opinión, esta actuación policial es un "circo para generar miedo que el aparato del Estado más tradicional suele hacer y sacarle rédito político".

