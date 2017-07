770 420

La independencia pierde apoyo entre los ciudadanos de Cataluña: cae tres puntos a sólo dos meses del 1-O

Un 49,4% de catalanes rechaza la independencia y un 41,1 la avala

Un 67,5% de catalanes participaría en el 1-O y ganaría el 'sí'

JxSí y la CUP podrían perder la mayoría en el Parlament catalán

Un 49,4% de catalanes rechaza la independencia de Cataluña, un 41,1% la avala, un 7,8% no lo sabe y un 1,7 no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) que ha presentado este viernes en rueda de prensa el director del ente, Jordi Argelaguet. Consulte aquí al completo el barómetro del CEO (.pdf)

A menos de tres meses del referéndum del 1 de octubre que ha anunciado del presidente Carles Puigdemont, los partidarios de un Estado catalán caen respecto a la misma encuesta de marzo de 2017: entonces querían la independencia un 44,3%, la rechazaban un 48,5, un 5,5 no lo sabía, y un 1,6 no contestaba.

A su vez, un 67,5% de catalanes participaría en el referéndum de independencia del 1 de octubre y el 'sí' ganaría con el 62,4% de papeletas mientras que el 'no' obtendría un 37,6%, según la misma encuesta del CEO.

"El bloque del 'sí' está movilizado y dispuesto a votar 'sí' si le ponen una urna delante. El polo del 'no' está escindido. Una parte está dispuesta a votar si le ponen una urna delante y la otra está dispuesta a abstenerse", ha expuesto Argelaguet.

Así, la principal conclusión de la encuesta es que hay más catalanes que no quieren la independencia que los que sí la quieren, pero como hay una parte de los primeros que no quieren ir a votar, lo segundos ganarían el referéndum.

Argelaguet ha explicado que se trata de un panorama que podría cambiar en las próximas semanas en función de si la Generalitat logra cumplir su promesa de que pondrá las urnas y de si el Gobierno central impondrá medidas coercitivas contra esta votación.

Por electorados, los votantes de JxSí y la CUP acudirán en masa a votar el 1-O y a votar por el 'sí' a la independencia, mientras que los votantes del resto de partidos del hemiciclo tienen dudas sobre sí hay que ir a las urnas.

Por ejemplo, el 39% de electores de Cs no irá a votar y el 5,2 no lo sabe; el 28,8% de los del PP tampoco irá a votar y el 3,4 no lo sabe; el 28,3% de los votantes del PSC no irán a votar y el 6,9 no lo sabe, y el único electorado más divido sobre qué hacer es el de SíQueEsPot.

El partido de Lluís Rabell tiene un 23,6% de electores que votarán 'sí' el 1-O; un 29,7 que votarán 'no'; un 19,8 que no quieren ir a votar y un 17% que no lo sabe.

Un riesgo añadido

Según Argelaguet, la encuesta permite llegar a la conclusión que si todos los partidarios del 'no' van a votar podrían ganar el referéndum, pero esto entraña un riesgo: que también podrían ganar el 'sí' y si hay un participación muy alta la consulta estaría legitimada.

"El 'no' si se moviliza puede ganar, pero si se moviliza y no gana legitima el 'sí'", ha zanjado el director del CEO, que insiste en que esta situación es muy variable teniendo en cuenta de que la situación política en Cataluña puede experimentar mucho cambios en las próximas semanas.

Según el mismo sondeo, los partidarios del 'sí' a la independencia votan esta opción en su mayoría porque quieren que Cataluña 'gane capacidad de gestión', mientras que los que votan 'no', en su mayoría esgrimen que hay que 'preservar la unidad de España'.

La gran parte de los que no quiere ir a votar argumentan que el problema es que el referéndum 'no tiene permiso y no cuenta con el acuerdo del Gobierno español'.

La encuesta también aporta que el 48% de catalanes avala un referéndum unilateral de independencia; un 23,4 avala la consulta pero solo sí es pactada con el Gobierno español; un 22,6% rechaza esta votación en cualquier caso, un 4,5% no lo sabe y un 1,5% no contesta.

Se trata de una encuesta realizada a 1.500 personas: 1.121 en la provincia de Barcelona; 140 en Girona; 85 en Lleida; 154 en Tarragona y con un margen de error de +-2,53, y se realizó entre el 26 de junio y el 11 de julio, cuando el debate político en Cataluña estaba centrado en las garantías de este referéndum.

JxSí y la CUP perderían la absoluta

Por otro lado, JxSí y la CUP podrían perder la mayoría absoluta que tienen ahora en el Parlamento catalán si se convocaran unas elecciones catalanas, según la encuesta del CEO.

El sondeo arroja que ante unas elecciones autonómicas JxSí tendría entre 60 y 63 diputados -en 2015 obtuvo 62- mientras que la CUP obtendría entre 6 y 8 -ahora tiene 10-, lo que haría peligrar que lograran los 68 diputados que dan la mayoría absoluta en la Cámara catalana.

Respecto al resto de partidos, Cs seguiría como principal partido de la oposición con 20-22 escaños -ahora tiene 25-; el PSC subiría hasta los 17-20 diputados -tiene 16-; SíQueEsPot pasaría de los 11 actuales a los 15-17 y el PP, que ahora tiene 11, mantendría los 11 o subiría hasta los 13.

Elecciones generales en Cataluña

Por otra parte, si ahora hubiera elecciones generales, en Cataluña se disputarían la victoria ERC y en EnComúPodem: los primeros lograrían entre 12 y 13 escaños al Congreso, mientras que el partido de Xavier Domènech lograría entre 11 y 12.

Según la encuesta, EnComúPodem registraría un 23,9% de los votos por el 21,8 que registraría ERC, pero lo republicanos ganarían en las provincias donde los votos valen más -Girona, Lleida y Tarragona- y con menos porcentaje se pueden obtener más diputados.

Según el mismo sondeo, en estas elecciones el PDeCAT retrocedería hasta los seis o siete escaños -ahora tiene ocho-; el PSC lograría entre siete y nueve -tiene siete-; el PP mantendría los seis o podría bajar hasta cinco, y Cs podrían mantener los cinco o retroceder hasta los tres.

Argelaguet ha explicado que en el caso de las elecciones generales, el partido que registra más problemas para fidelizar el voto es el PDeCAT, ya que un 18% de los que le votaron en los últimos comicios al Congreso ahora votarían a ERC.

El director del ente ha ironizado que esto es problema relativo para este partido si logra la independencia de Cataluña, ya que entonces pondría "fecha de caducidad" a la celebración de elecciones generales en Cataluña y no tendría que preocuparse por si pierde apoyos.

Valoración de líderes

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras (ERC), es el único líder político que aprueba (5,17 sobre 10), por delante del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (PDeCAT), segundo con un suspenso del 4,88, según el barómetro del CEO.

En el "ranking" de valoración de líderes políticos de la encuesta, en último lugar figura el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que obtiene una nota de 1,72 sobre diez.

En tercera posición está el coordinador de Cataluña En Comú, Xavier Domènech (4,78), seguido de los diputados de la CUP Benet Salellas (4,72) y Anna Gabriel (4,38), y los socialistas Meritxell Batet (4,17) y Miquel Iceta (4,11).

En la parte baja de la tabla se sitúan el líder de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell (3,83), la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas (2,89), la concejala del mismo partido Carina Mejías (2,38), el líder del PP Catalán, Xavier García Albiol (1,93) y el presidente Mariano Rajoy (1,72).

PUBLICIDAD