Alberto Garzón y el berenjenal con las vacaciones de Cifuentes que no gusta a Podemos

Koletas y Garzón, sabéis por qué no soy comunista? Porque me gusta trabajar, me gusta levantarme y proponerme metas, me gusta lo que hago, y si no me gusta me voy a otro sitio o me lo monto yo a mi manera.



No pierdo el tiempo quemando papeleras o trabajando el escaqueo para que la empresa que me alimenta pierda dinero. No pierdo el tiempo protestando porque creo que no me pagan lo suficiente y por ello me escondo como una rata. Yo rindo y si hace falta dialogo, pero no chillo como una gallina.