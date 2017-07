La número dos de Enseñanza de la Generalitat dimite a una semana del relevo de la consellera

Estos mártires que ha puesto Puigdemont están tratando ahora de que las firmas sean de sus subordinados.



El goteo va a continuar a medida que los "valientes" traten de trasladar su valentía a sus subordinados.



Me imagino todas las reuniones en esas consejerías. Resolver problemas de los ciudadanos, CERO.



Toda su energía en ver cómo se saltan la ley sin que les pase nada.







Lo que me queda clara es una cosa. Todos temen la ley a partir del 2 PORQUE NINGUNO DE ELLOS CREE QUE VAN A TRIUNFAR.



Están llevando a millones de catalanes al desastre sabiendo QUE NO VAN A SER INDEPENDIENTES.



Están creando millones de votantes para sus elecciones autonómicas siguientes.



Es una manipulación planetaria que va a llevar la frustración y la rabia a 2 millones de personas... solo para que les voten 3 meses después en las siguientes autonómicas.







Madre mía... la campaña electoral más salvaje dela historia...



Me recuerda a los presidentes americanos iniciando guerras para subir la popularidad.