El dueño de Puerta de Toro: "Miguel Blesa es Rita Barberá, la presión se cargó a Rita y se ha cargado a Blesa"

1. Por que mienten y siguen mintiendo en el PP y acolitos?



La autopsia de Rita Barbera demostro que murio por fallo organico debido a una cirrosis galopante, fuere por su whisky o por lo que fuere.



Pero el PP oculto todo lo que pudo para presentarla como una martir ‘de la presion social’.



Mentir es decir el Rafael Hernando, portavoz del PP, alborozadamente que el Supremo ha archivado la causa contra Rita por blanqueo, financiacion ilegal, etc, para que pensemos ‘que era una inocente injustamente perseguida’, cuando la verdad pura y dura es que se archiva porque la responsabilidad penal se extingue con la muerte (no asi la resp. Civil, que sigue para los herederos).



Pero estos mienten siempre.



2. Presion social la que tenemos los españoles por los desmanes e incompetencia de Blesas, Ratos y similares. Solo por los 23.000 millones del pufo de Bankia, yo+mi mujer+mis hijos debemos 2.000 euros. Y asi todos los españoles. Sin cuantioso patrimonio, ni 15 rifles, sin cacerias fastuosas, etc, etc.



Sentir que un ser humano se suicide es una cuestion, y otra muy distinta querer tambien convertirlo en un martir. Ya esta bien.



Blesa jamas pidio perdon, jamas devolvio ni un duro, como toda la retaila de corruptos defraudadores prevaricadores y 'forrados' (presuntamente o ya condenados) del PP



y para que seguir.