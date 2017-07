Las entidades soberanistas buscan una Diada "decisiva para derrotar al Estado"

Las entidades soberanistas promueven , casi siempre, en Cataluña, soberanas memeces.



Ese lenguaje épico del "derrotar al Estado" es patético cuando buena parte de la deuda de esa Comunidad está en manos de ese malvado Estado porque es un bono basura y no la quiere nadie.



¿Por qué no hacen patria de verdad y adquieren sus bonos patrióticos? No, esos nos los tenemos que tragar los demás. ¿Serán chorizos y ladrones?