El letrado mayor del Parlament cree que el 1-O no podrá cumplir "los estándares mínimos exigibles"

No hay censo.



No hay condiciones para una consulta de ese calado.



No se admite el no.



La propaganda que se está haciendo es penosa (retratos de franco, etc).



Amenazas a los medios para que se sometan a cambio de subvenciones.



Ningún tipo de garantía en el recuento. Ya se sabe hoy que va a salir SI.



Esto ofrecen, fuera de toda ley los del referendum en cajas prefabricadas.



Ningún país democrático puede apoyar esta farsa penosa que recuerda a las dictaduras más bananeras.