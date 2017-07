Junqueras replica al Tribunal de Cuentas que habrá 1-O aunque "el precio sea 5 millones"

No entienden nada los pobrecitos. Las consecuencias son muchas, no solo la restitución del dinero público malversado..



Tampoco entienden que hacerles pagar el primer butirréndum no significa que puedas hacer el segundo.



Esta vez hemos dicho que no.



A ver, lo explico, si compráis urnas, las vais a pagar y tampoco se van a poner. Tenemos a los Mossos para requisarlas.