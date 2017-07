PSOE y Podemos estrenan con roces su mesa de colaboración en el Congreso a cuenta de los becarios

" NO ES NO"



"¿ QUÉ PAETE DEL NO......?



AMBOS TAN CORRUPTOS COMO EL PP.



AMBOS SE ACERCAN A "VENEZUELA" DE



MANERA TAN VISBLE Y CLARA......



LOS MAS DÉBILES, LOS QUE MAS TIENEN



QUE PERDER CON ELLOS......



Y,ACTUALIDAD : FIJARSE LO QUE PROPONEN



PARA CATALUÑA - QUE SOLO SE



CONFORMAN CON LA INDEPENDENCIA -



Y "ÉSTOS" LO APOYAN....PARA ELLOS



ESPAÑA...." ¿ ESO QUÉ ES ?"



DESTRUCCIÓN.