El nuevo director de los Mossos: "Me dais pena todos los españoles"

Es curioso que en España las regiones donde ha nacido y crecido sin límite el nacionalismo antiespañol, incluso el odio en muchos casos, es en las regiones más ricas, Cataluña y país vasco fundamentalmente.



Si los sucesivos gobiernos españoles siguen dando más dinero, más cupo, más concierto económico, pagando su deudas, etc etc, favoreciendo que sigan siendo las más ricas siendo nacionalistas antiespañolas, esto no tiene remedio.



Por ejemplo en el país vasco el nacionalismo del pnv va a más año tras año porque ven que sacan todo lo que pueden al gobierno central, y el PP va cuesta abajo sin frenos a pesar de la alegría de Montoro y Rajoy regalándoles dinero y capacidad de cobrar impuestos sin límite.



Reflexionemos, para que el nacionalismo acabe hay que hacer lo contrario, hay que empobrecer estas dos regiones y fomentar la riqueza en las limítrofes, que vean que el odio a España no tiene premio.