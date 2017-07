El TSJC urge al Govern a entregar el expediente de suministro de urnas para el 1-O que quedó desierto

#1.- Las trincheras no son contra, sino frente. La defensa de una posición no es una agresión. Para hablar de banda criminal, en este día tan memorable, no puedes ni comparar con lo sucedido hace 81 años; y sin embargo sigue existiendo esta banda criminal, enaltecedores del terrorismo fascista, y este gobierno ni tan siquiera obvia, sino que beneficia y subvenciona. ¿ Que legalidad puede reclamar un gobierno, que incumple la ley de memoria histórica por sistema ?