El PP ganaría las elecciones pero es el PSOE quien más afianza su posición

Pedro Sánchez se preocupa de su familia. Necesita prometer eso a los independentistas porque va a intentar de nuevo llegar al poder con el apoyo de Podemos + Indepes.



Una vez que sea presidente, ya tiene asegurado el futuro económico para toda su familia con las prebendas de los ex presidentes en España.



Tonto no es, si no los necesitara, no estaría dándoles nada.