Sánchez ya negocia con Iglesias para desmontar las reformas del PP

Comparar Venezuela con España, gobierne quien gobierne, es como comparar la velocidad con el tocino. Y no entiendo tanto empecinamiento con Podemos y Venezuela, Venezuela sólo os interesa para echar por tierra a Podemos, os da lo mismo lo que apsa allí y con los de allí (eso es lo triste, uso político de las penas de otros).



Que llegue Podemos a Moncloa no sé si será bueno o malo, pero parce que no os dais cuenta que para aprobar leyes y demás se necesita mayoría en el parlamento, y que Podemos no lo va a conseguir nunca por sí sólo, y si va a hacer las locuaras que decís los demás no le van a apoyar y no obtendrá mayoría en las cámaras.



a mi entender lo que tenemos ahora tampoco es perfecto, por mucho Eque se pueda presumir de números macro".



- Tasa de paro descendiendo. Perfecto, a eso también me apunto. Eso además implica más ingresos en la seguridad social, etc. Upss! si no es así, si está descendiendo lo que se ingresa en la seguridad social. Vaya, yo diría entonces que el empleo es precario, pero claro, como decis que eso no es así... Habrá otra explicación más coherente, seguro, pero yo la desconozco. Si alguien me lo aclara lo agradezco (reconozco que tengo poca idea de estos temas).



- PIB sube, etc., pero resulta que España es el segundo país en europa (detrás de Rumanía) donde hay más pobreza infantil. Se me vuelve a escapar, si hay más empleo, si el PIN sube, etc., ¿cómo es esto posible?



- Hucha de las pensiones vacía.



- Líos en sanidad.



- Líos en educación.



....



Este gobierno está gobernando con viento de cola en algunos asuntos, como por ejemplo el precio del petroleo, la confianza de los mercados (que no es medalla de Rajoy, comparad las primas de riesgo de España e Italia, por ejemplo, en los últimos años y veríes lo que digo, se mueven a la par tanto para lo bueno como para lo malo), y no veo que esté haciendo ningún extra por mejorar España. ¿Qué cambios estructurales ha habido? ¿Ley del empleo (salvo que me deis otra explciación, esto ha concluido en empleos precarios como he comentado antes).



No sé, hablamos siempre mal de lo que está por llegar, y parece que no somos nada críticos con lo que tenemos. Yo creo que hay luces y sombras en todos, ni unos ni otros son tan buenos y malos. Pero es una opinión.