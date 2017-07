Ciudadanos afirma que Pedro Sánchez quiere reformar la Constitución "para contentar a Puigdemont"

Hacer una reforma de la Constitución en los términos que dice Pedro habría que someterla a referendum, pero no parece que ese sea su deseo. Si esto es así, la reforma que menciona se haría a espaldas de los españoles y esto es un claro indicativo de perversidad. Y si es así y no explica eso de nación de naciones sin engaños ni manipulación, mejor que nos olvidemos de estos politicos antes de lamentarnos y quejarnos después.



¿ Para cuando la explicación de lo de nación de naciones y como quedaría el nuevo estado ?. De esto nada dice.



¿ Hay que reformar la Constitución ?. Puede que si, pero no en los terminos que propone y lo saben todos los políticos. La reforma pasa por adelgazar instituciones improductivas y costosas, por reducir políticos, por la reforma de la ley electoral, etc. PP y Ciudadanos hablaban mucho de esto en campaña electoral, pero nada han hecho y ya estamos a mitad de legislatura.