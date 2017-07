Zoido: "Activar el artículo 155 es legal pero creo que no habrá que aplicarlo"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cree que existen "herramientas" en el sistema jurídico para frenar la consulta promovida por el Gobierno catalán y confía en que no tenga que activarse el artículo 155 de la Constitución: "Es legal pero yo creo que no va a haber que aplicarlo".

En una entrevista publicada por el diario El Mundo, Zoido argumenta que el propio referendo "está condenado a que no se celebre": "No está oficialmente convocado el referéndum, no hay urnas, ni se prevén, ni censo, ni funcionarios que lo vayan a controlar, ni el número de votos que se debe obtener (...) Han entrado en un callejón sin salida y ahora buscan la confrontación".

A raíz de los cambios del Ejecutivo de los últimos días, el responsable de Interior cosidera que el Gobierno catalán está "ensimismado en sus propias rencillas".

Y cuestiona que esté "pensando en una desconexión" cuando le acaban de pedir en la última reunión de la Junta de Seguridad "que refuerce la conexión en seguridad".

En otro orden de cosas, Zoido puntualiza en relación al terrorismo yihadista que es posible un incremento de retornos a España de entre los 200 ciudadanos identificados que salieron al extranjero a combatir con el Dáesh: "Creemos que han muerto 36. Veinte han vuelto. Los otros están aún allí".

