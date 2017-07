Pedro Sánchez pide abrir "el camino del diálogo" para desbloquear la situación de Cataluña

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, insistió este sábado en "comenzar ya" el diálogo político que permita encontrar una solución política a la crisis territorial con Cataluña porque "después del 1 de octubre no ocurrirá nada si antes no abrimos el camino del diálogo".

"Hay quienes creen que hasta el 1 de octubre (fecha para el referéndum convocado por los independentistas) es mejor no hacer nada; yo no comparto esa apreciación, después del 1 de octubre no ocurrirá nada si antes no abrimos el camino del diálogo entre las distintas partes involucradas en este conflicto".

Así lo manifestó en el acto de proclamación de Miquel Iceta como candidato del PSC a la Generalitat a las próximas elecciones, donde fue aplaudido reiteradamente por los socialistas presentes.

El líder socialista insistió en que "fuera de la ley no hay nada, pero solo con la ley no basta; falta la política" e instó al Gobierno a que adopte iniciativas, como le pidió al presidente Mariano Rajoy en la última reunión conjunta.

Por ello recordó que el PSOE tiene su propuesta, la 'Declaración de Barcelona', que apuesta por "avanzar hacia una España federal, donde Cataluña, pero también el resto de los pueblos de España, vean reflejada su condición".

Ante la "parálisis" que sufre Cataluña desde que gobierna Rajoy, Sánchez expresó que "el PP amenaza" mientras que los socialistas "dialogamos, escuchamos y ofrecemos soluciones".

El líder del PSOE remarcó que "nuestra fortaleza es reconocer esa diversidad, la España plurinacional, con una única soberanía, la del conjunto del pueblo español; y con un único Estado, que tiene que reformarse en la Constitución", para "perfeccionar el reconocimiento plural de su nación".

